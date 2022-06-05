Москва, , 20:14 — REGNUM Агент 26-летнего российского таранного форварда Николая Комличенко Александр Клюев прокомментировал будущее футболиста в составе «Ростова».

Комличенко и Герасимов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Будущее Комличенко? Этот вопрос лучше задавать «Динамо» и «Ростову». Они дадут ответ точнее. Скажем так, Николай не против продолжить работу с Валерием Георгиевичем Карпиным», — цитирует Клюева издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Николай Комличенко, выступая за «Ростов» на правах аренды, принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.