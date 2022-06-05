Берлин, 5 июня, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Несмотря на то, что российские войска продвигаются гораздо медленнее, чем в начале проведения специальной военной операции на Украине, они способны каждый день завоёвывать небольшие территории. Такими темпами уже к августу они могут взять под свой контроль весь Донбасс. Такие прогнозы делают германские спецслужбы, сообщает 5 июня журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Об этом было заявлено в ходе серии секретных брифингов, которые провело Федеральная разведывательная служба Германии (BND).

«Федеральная разведывательная служба Германии опасается сценария, при котором украинское сопротивление может быть сломлено в ближайшие четыре-пять недель», — указывается в статье.

Читайте также: Песков: спецоперация России продолжится до достижения намеченных целей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все её цели не будут достигнуты. Одна из главный целей, напомнил, официальный представитель Кремля, — это защита жителей ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: В Германии заявили, что Россия возьмет Донбасс под контроль в течение дней

Он добавил, что уже освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни.