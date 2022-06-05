Торонто, Канада, 5 июня, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате стрельбы в одном из ресторанов в Торонто. Об этом сообщил 5 июня телеканал CTV.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

По последним данным, стрельба произошла в одном из ресторанов карибской кухни в Торонто.

«Прибывшие на сигнал о стрельбе полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями, позже он умер в больнице», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, других пострадавших нет. Полиция просматривает видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения.

Отметим, в настоящий момент в Канаде рассматривается законопроект, который наложит запрет на владение оружием в стране. Таким образом, власти хотят снизить уровень насилия с применением оружия по всей стране.