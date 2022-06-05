Красноярск, 5 июня, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 5 июня, за прошедшие сутки зарегистрировано 58 новых носителей коронавируса. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В том числе 29 случаев заражения — в Красноярске», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что по данным на 4 июня, за прошедшие сутки было выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 — в Красноярске.