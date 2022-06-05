Мадрид, 5 июня, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мадридский «Реал» вышел из переговоров по трансферу 29-летнего центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

Manutd.com Поль Погба

По информации источника, главной трансферной целью «сливочных» на летнее трансферное окно является хавбэк «Монако» и сборной Франции Орельен Тчуамени.

В прошедшем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, девятью результативными передачами и получил семь желтых и одну красную карточки.

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.