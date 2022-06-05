Донецк, , 20:06 — REGNUM Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:15 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 230 снарядов и мин по территории ДНР с начала текущих суток.