Донецк, 5 июня, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:15 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 230 снарядов и мин по территории ДНР с начала текущих суток.