Лиссабон, , 20:04 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лиссабонская «Бенфика» ведет переговоры с ПСВ по трансферу 30-летнего немецкого атакующего полузащитника Марио Гетце.

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По информации источника, «Бенфика» может активировать опция выкупа 30-летнего полузащитника за 4 миллиона евро. При этом трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Марио Гетце принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В остальных турнирах на счету немца 14 (7+7) очков по системе гол+пас.