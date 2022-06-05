Горно-Алтайск, 5 июня, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай по данным на сегодня, 5 июня, за прошедшие сутки после заражения коронавирусом выздоровели 35 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За это же время выявлено четыре новых носителя коронавируса.

Всего на Алтае зарегистрировано 34 442 случая заражения коронавируса, скончались 666 пациентов, в том числе 618 — от COVID-19, 48 — от иных причин, 33 417 человек выздоровели.