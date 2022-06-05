Штат Теннесси, США, 5 июня, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате стрельбы у бара в городе Чаттануга (штат Теннеси, США). Об этом 5 июня сообщает телеканал Fox News.

Usar.army.mil Стрельба из пистолета

По последним данным, стрельба началась рядом с одним из баров города в воскресенье ночью, 5 июня. Один из погибших был сбит автомобилем, двое других умерли от огнестрельных ранений. Также огнестрельные ранения получили 11 человек.

«У нескольких пострадавших опасные для жизни травмы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрелявших было несколько. Полиция ведет их поиски.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), в результате стрельбы погибли три человека, еще 11 получили ранения. Полиция также ведет поиски злоумышленников.