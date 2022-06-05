5 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудил сообщение сербской газеты «Вечерне новости» о том, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова, который направлялся с визитом в Сербию.

Анна Царькова, , 20:26 — REGNUM Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова, который направлялся с визитом в Сербию. Об этом со ссылкой на собственный источник 5 июня сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали решение руководства указанных стран. Иные также указали, что эти страны действуют несамостоятельно.

«Болгария, Северная Македония, Черногория. Вы реально думаете, что они сами пошли на этот шаг? Марионеточное правительство этих стран пошло на это…» — написал Дамир.

«Шавки», — не выдержал Alex M.

«Больше всех удивляют болгары. Забыли историю?» — задался вопросом Харон.

«Придёт время, и снова услышим стон: «Братушки!» — пишет Abay.

«Так послушаешь с разных источников: граждане Германии, Италии, Греции, Болгарии, Финляндии, Венгрии, Кипра, и т.д. любят Россию. А как до дела доходит, вооружения отправляют Украине, санкции вводят», — отметил Алексей Т.

«А что, так можно было? Это же дипломатический визит», — недоумевает Света П.

«Все болгары за Россию! Правительство Болгарии не подчиняется мнению народа. И здесь Сорос (организации Сороса признаны нежелательными в РФ) победил», — пишет Yani.

«Запретить русским туристам ездить туда, — сразу завоют», — отреагировал Кирилл Д.

«Черногорское правительство обалдело, что ли? Страна, живущая за счёт туризма, при том туристы в большинстве своём русские», — отметила Anastasia K.

«Со странами, так услужливо прогибающимися перед своими хозяевами, нужно разрывать дипотношения», — считает A. D.

Голос хозяина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очередные моськи», — отреагировал Юрий.

«Ага, потом просить скидку на газ будут, как всегда», — комментирует Joora.

«Мал клоп, да вонюч. Чем меньше страна, тем громче орет, наверное, чтоб их заметили господа из дома престарелых», — отреагировала Татьяна А.

«Как это изменит желание Лаврова обсудить с представителями Сербии необходимую информацию? Ну не полетит, так видеосвязь включат. И… договорятся о чем надобно…» — пишет один из участников обсуждения.

«И чьих это туристов болгары ждут летом?» — с сарказмом поинтересовалась Татьяна К.

«Можно подумать, если не состоится визит, что-то сильно изменится в худшую для России сторону! Какие-то мелочные пакости на уровне детского сада. Кроме презрения эти людишки ничего не вызывают…» — добавил Олег К.

«Ну эти-то малявки что вылезли?! Видно, поднажал на них кто-то, припугнул», — выразила предположение Татьяна И.

«Зря они так… Ой зря», — написал Mr. White.

«Указания с Запада поступили. Кусают, как клопы», — подытожила Ольга Ш.