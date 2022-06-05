Сочи, Краснодарский край, , 19:52 — REGNUM 27-летний сербский центральный защитник Иван Миладинович вернулся в расположение «Сочи» после аренды в «Нижнем Новогороде». Об этом 5 июня сообщили на официальном сайте клуба.

Иван Миладинович, Сердар Азмун Андрей Пронин © ИА REGNUM

Иван Миладинович перешел в «Сочи» 4 июля 2018 года из сербского футбольного клуба «Раднички». На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Иван Миладинович принял участие в четырнадцати турах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки. Суммарно футболист провел на поле 528 минут.