Кишинёв, , 19:54 — REGNUM Пограничная полиция Молдавии задержала внепартийного депутата Верховной рады Украины Евгения Яковенко, сообщает 5 июня издание Deschide. MD со ссылкой на источник.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Яковенко был объявлен в розыск по линии Интерпола Белоруссией.

«Минские власти обвиняют украинского парламентария во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию», — пояснил глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю.

Напомним, 56-летний Яковенко был избран на парламентских выборах в 2019 году от партии «Батькивщина» в 52 территориальном округе. 21 июля 2019 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины.