Донецк, 5 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 5 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника ДНР погибли при исполнении воинского долга и 19 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики вновь обстреляли Пантелеймоновку.