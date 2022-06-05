Астана, 5 июня, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Нарушений на прошедшем в Казахстане референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявила. Об этом 5 июня заявил заместитель председателя постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Белоруссии по аграрной политике Сергей Кравцов.

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Он уточнил, что наблюдателями было проанализировано более сотни избирательных участков.

«Мы подписали протокол по результатам нашей работы как наблюдателей, — сказал в беседе с ТАСС Кравцов. — Никто какого-то отрицательного случая конкретного нарушения не выявил».

Также он отметил высокую активность граждан и их хорошую информированность о предлагаемых многочисленных поправках в конституцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме. По состоянию на 20:00 (17:00 мск) 5 июня бюллетени получили 67,65% от общего количества граждан, включённых в списки. В республиканском МВД заявили, что ни одного нарушения общественного порядка во время проведения референдума не зарегистрировано.

Изменения в конституцию страны, за которые голосовали избиратели, направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.