Логистический центр «Наше слово» передаст ЛДНР более 6,5 тыс. учебников
Москва, 5 июня, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В ближайшее время более 6,5 тысяч книг передаст вузам и школам Донбасса логистический центр «Наше слово», созданный по инициативе Министерстве образования и науки России в апреле этого года на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ). Кроме того, вузы республик смогут получить доступ к электронным репозитариям научных данных и цифровым библиотекам российских университетов. Об этом шла речь на семинаре-совещании в рамках Первого образовательного форума вузов РФ, ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону.
Поддержали инициативу Министерства по созданию единого логистического центра и выступили партнерами Российское историческое общество, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки Луганской и Донецкой народных республик. Помимо организации сбора книг, «Наше слово» осуществляет экспертное сопровождение и обучение сотрудников центра, выстраивает маршруты транспортировки грузов, определяет потребности в литературе каждой тематики.
О промежуточных итогах работы логистического центра рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Он отметил, что чуть больше чем за месяц было собрано более 6,5 тыс. книг для образовательных учреждений ДНР и ЛНР. Это и школьные учебники, и пособия по общеобразовательным предметам для вузов, и книги по истории Отечества, а также порядка 700 сборников художественной литературы.
Помимо сбора печатных изданий, в планах у логистического центра — открыть доступ вузам Донбасса к репозитариям научных данных и цифровым коллекциям книг и учеников. Как отметила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, сначала дать доступ к обширным российским электронным библиотекам планируется вузам ДНР и ЛНР, заключившим партнерские соглашения с университетами РФ, а после распространить такую практику и на другие образовательные учреждения Донбасса.
Первая отправка книг в вузы ДНР и ЛНР состоялась в день открытия логистического центра, 29 апреля. Тогда фондом «История Отечества» для студентов вузов Донбасса была передана партия одного из наиболее современных и востребованных учебников по истории России (авторы А. С. Орлов и др., 3 издание, 2022 год).
По словам председателя правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского, на сегодняшний день определены 12 изданий, которые будут переданы во все вузы ДНР и ЛНР, в том числе учебники истории, включая пособия для студентов непрофильных специальностей. Он отметил, что такая работа созвучна инвентаризации всех учебных пособий, которые используются в образовательном процессе.
Логистический центр продолжает прием книг для вузов и школ Донбасса. Принять участие в сборе может каждый. Получить информацию о том, как передать учебники и научную литературу в логистический центр «Наше слово» ДГТУ, можно по почте NasheSlovo161@yandex.ru.