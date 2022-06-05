Москва, 5 июня, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В ближайшее время более 6,5 тысяч книг передаст вузам и школам Донбасса логистический центр «Наше слово», созданный по инициативе Министерстве образования и науки России в апреле этого года на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ). Кроме того, вузы республик смогут получить доступ к электронным репозитариям научных данных и цифровым библиотекам российских университетов. Об этом шла речь на семинаре-совещании в рамках Первого образовательного форума вузов РФ, ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM Студенческие учебники

Поддержали инициативу Министерства по созданию единого логистического центра и выступили партнерами Российское историческое общество, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки Луганской и Донецкой народных республик. Помимо организации сбора книг, «Наше слово» осуществляет экспертное сопровождение и обучение сотрудников центра, выстраивает маршруты транспортировки грузов, определяет потребности в литературе каждой тематики.

О промежуточных итогах работы логистического центра рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Он отметил, что чуть больше чем за месяц было собрано более 6,5 тыс. книг для образовательных учреждений ДНР и ЛНР. Это и школьные учебники, и пособия по общеобразовательным предметам для вузов, и книги по истории Отечества, а также порядка 700 сборников художественной литературы.

«Мы работаем в тесном контакте с Министерствами образования и науки ДНР и ЛНР, получаем заявки от вузов республик на нужную им литературу, проводим экспертизу. Есть цель обеспечить не только вузы, но и школы ДНР и ЛНР необходимыми учебниками и книгами к началу нового учебного года. Через Совет ректоров Ростовской области мы направили письма во все вузы области и уже активно получаем литературу. При поддержке Минобрнауки хотим отправить такие письма в Совет ректоров всех регионов страны, чтобы и они активно подключались к сбору книг», — рассказал Бесарион Месхи.

Помимо сбора печатных изданий, в планах у логистического центра — открыть доступ вузам Донбасса к репозитариям научных данных и цифровым коллекциям книг и учеников. Как отметила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, сначала дать доступ к обширным российским электронным библиотекам планируется вузам ДНР и ЛНР, заключившим партнерские соглашения с университетами РФ, а после распространить такую практику и на другие образовательные учреждения Донбасса.

«Современные студенты все реже берут в руки книгу, им привычнее читать с гаджетов. В российских вузах собрана богатая электронная коллекция книг и учебных пособий. Кроме того, в течение пяти лет хранятся в цифровом виде выпускные квалификационные работы, которые также можно использовать в качестве учебных пособий в школах или на начальных курсах бакалавриата», — отметила Инна Шевченко.

Первая отправка книг в вузы ДНР и ЛНР состоялась в день открытия логистического центра, 29 апреля. Тогда фондом «История Отечества» для студентов вузов Донбасса была передана партия одного из наиболее современных и востребованных учебников по истории России (авторы А. С. Орлов и др., 3 издание, 2022 год).

По словам председателя правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского, на сегодняшний день определены 12 изданий, которые будут переданы во все вузы ДНР и ЛНР, в том числе учебники истории, включая пособия для студентов непрофильных специальностей. Он отметил, что такая работа созвучна инвентаризации всех учебных пособий, которые используются в образовательном процессе.

«Так как сегодня вузы практически не закупают печатные издания, нам нужна своя электронная система, в которую будет входить научная литература: качественная, современная, отвечающая сегодняшнему научному представлению и требованиям образовательного процесса. Отбирая книги для Донбасса, мы фактически составляем перечень изданий, которые в будущем хотели бы видеть в составе этой электронной системы», — отметил Константин Могилевский.

Логистический центр продолжает прием книг для вузов и школ Донбасса. Принять участие в сборе может каждый. Получить информацию о том, как передать учебники и научную литературу в логистический центр «Наше слово» ДГТУ, можно по почте NasheSlovo161@yandex.ru.