Новосибирск, 5 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни прогнозируется похолодание. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

bulgaria-dobrich.ru Электрообогреватель

«С прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха повышается вероятность возникновения бытовых пожаров из-за увеличения эксплуатации электронагревательных приборов и использования печного отопления», — отметили в региональном управлении МЧС России.

Спасатели МЧС России рекомендуют для обогрева помещений использовать только исправные бытовые электроприборы.