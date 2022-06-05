Берлин, 5 июня 2022, 19:33 — REGNUM Двое беженцев с Украины погибли в железнодорожной аварии на юге Германии, сообщило 5 июня издание BILD am Sonntag.
Напомним, авария произошла днем 3 июня возле города Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария). В результате схода с рельсов трех вагонов регионального пассажирского поезда пострадали 44 человека.
«Две гражданки Украины, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев, оказались среди пяти погибших в аварии поезда на юге ФРГ», — говорится в сообщении.
Погибшие проживали на юге Германии в семьях, которые временно предоставили им свое жилье.
Отметим, что причины железнодорожной аварии выясняются.
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