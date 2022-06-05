Берлин, 5 июня, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Двое беженцев с Украины погибли в железнодорожной аварии на юге Германии, сообщило 5 июня издание BILD am Sonntag.

Eric Fischer Железнодорожная авария

Напомним, авария произошла днем 3 июня возле города Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария). В результате схода с рельсов трех вагонов регионального пассажирского поезда пострадали 44 человека.

«Две гражданки Украины, которые прибыли в ФРГ в качестве беженцев, оказались среди пяти погибших в аварии поезда на юге ФРГ», — говорится в сообщении.

Погибшие проживали на юге Германии в семьях, которые временно предоставили им свое жилье.

Отметим, что причины железнодорожной аварии выясняются.