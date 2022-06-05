Москва, , 19:28 — REGNUM Около 30 тысяч человек присоединились к серии экологических акций, которые прошли в День эколога почти во всех субъектах России. Участники Марафона зелёных дел убирали территории от мусора, очищали берега рек, озёр и морей, сдавали вторсырьё на переработку, сажали деревья, помогали приютам и отказывались от автомобилей.

Саженцы Иван Шилов, ИА REGNUM

Тысячи человек из десятков регионов страны вышли на улицы в День эколога, чтобы внести свой вклад в заботу об окружающей среде в рамках Марафона зелёных дел. Жители Калининграда сортировали отходы, в Псковской области и в Ненецком автономном округе высаживали деревья в рамках акции «Сад памяти», на Камчатке очищали территорию от бытового мусора, жители Омской и Иркутской областей участвовали в велозабегах, а в Архангельской области свой трансконтинентальный полёт в поддержку проекта «Чистая Арктика» начал Фёдор Конюхов. Инициаторы Марафона зеленых дел, АНО «Сад Памяти» этот день провели в ДНР, куда привезли гуманитарную помощь для местных экологов. По словам генерального директора Ольги Степченко, участники Марафона доказали, что экология способна объединить людей по всей России вне зависимости от их возраста и интересов.

«Во Всемирный день окружающей среды мы смогли объединиться, и всей страной показать, как охранять природу и беречь Родину. Я благодарю экологические НКО, общественные организации, волонтёров, активистов и неравнодушных жителей России, кто вышел сегодня высадить лес, очистить берега рек и озер, защитить хрупкую Арктику и не только. Сегодня мы вместе с Минприроды России приехали поддержать и передать гуманитарную помощь коллегам-экологам в Донецк: портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать загрязнение воздуха в городах, компьютерную технику, квадроциклы для ландшафтных парков и другое оборудование», — заявила генеральный директор АНО «Сад Памяти».

В Москве мероприятие в рамках марафона прошло в Новослободском парке и собрало порядка 200 человек, среди которых была синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирёва. Участники акции, которую организовала группа «ЭкоЛайн», смогли не просто сдать вторсырьё, но ещё и сыграть в экобаскетбол, экогольф и экопонг.

«Нам очень важно, чтобы люди реально начали разделять отходы и задумываться о том, какой мы передадим нашу Землю своим потомкам. Поэтому мы используем любую возможность для донесения этого жителям нашего города и всех территорий, где мы работаем. Марафон зелёных дел стал важной поддержкой в этом деле», — рассказала Елена Вишнякова , заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн.

На экологические проблемы через искусство посмотрели в Череповце, где в Парке им. Ленинского комсомола открыли театр под открытым небом «Зелёная волна». Театральные коллективы города показали свои постановки на экологические темы. Вместе со зрителями они попытались приблизиться к решению проблем загрязнения рек, воздуха и лесов.

« Много лет назад неравнодушные жители Череповца провели первый небольшой субботник, запустив экологический бумеранг, который за это время коснулся сердец тысяч людей всей Вологодской области. Восстановление и сохранение живой природы, экологическое просвещение важны для каждой семьи. Марафон зелёных дел помогает объединиться и приблизиться к достижению этих целей. Мы рады стать частью такого большого проекта», — сказала руководитель проекта «Экологический бумеранг» Оксана Федотовская .

В Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тверской и Тульской областях, а также во многих других субъектах в поддержку Марафона зелёных дел прошли экологические фестивали с мастер-классами, квестами и тренингами. В Нижнем Новгороде в офисе благотворительного фонда «Во Благо Дар» для детей провели экоурок, на котором рассказали о правилах раздельного сбора отходов. Жители Республики Коми, Магаданской и Псковской области в День эколога помогали приютам: сдавали тёплые вещи, лекарства, корм и игрушки.

Участники Марафона в Воронежской области 5 июня убирали прибрежную территорию реки Битюг и организовали сплав на байдарках. В Смоленской области очищали берег и дно озера Ключевое совместно с водолазами из «Пожарно-спасательного центра». Такие же работы проводили и в Казани — там дно озера Глубокое исследовали специалисты Русского географического общества. Школьники из Астраханской области выпустили 300 мальков осетровых видов рыб в естественную среду обитания.

Марафон зелёных дел прошёл по инициативе генерального директора АНО «Сад Памяти» Ольги Степченко. Своё предложение в конце мая она озвучила на молодёжном экологическом форуме «Экосистема». Идею поддержали Общественная палата РФ, Общественный совет при Минприроды РФ, а также «Волонтёры Победы», «Молодёжка ОНФ», «Вода России», «Чистый Север — чистая страна», «Россия — страна возможностей» и другие.