В День эколога по всей России прошёл Марафон зелёных дел
Москва, 5 июня, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Около 30 тысяч человек присоединились к серии экологических акций, которые прошли в День эколога почти во всех субъектах России. Участники Марафона зелёных дел убирали территории от мусора, очищали берега рек, озёр и морей, сдавали вторсырьё на переработку, сажали деревья, помогали приютам и отказывались от автомобилей.
Тысячи человек из десятков регионов страны вышли на улицы в День эколога, чтобы внести свой вклад в заботу об окружающей среде в рамках Марафона зелёных дел. Жители Калининграда сортировали отходы, в Псковской области и в Ненецком автономном округе высаживали деревья в рамках акции «Сад памяти», на Камчатке очищали территорию от бытового мусора, жители Омской и Иркутской областей участвовали в велозабегах, а в Архангельской области свой трансконтинентальный полёт в поддержку проекта «Чистая Арктика» начал Фёдор Конюхов. Инициаторы Марафона зеленых дел, АНО «Сад Памяти» этот день провели в ДНР, куда привезли гуманитарную помощь для местных экологов. По словам генерального директора Ольги Степченко, участники Марафона доказали, что экология способна объединить людей по всей России вне зависимости от их возраста и интересов.
В Москве мероприятие в рамках марафона прошло в Новослободском парке и собрало порядка 200 человек, среди которых была синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирёва. Участники акции, которую организовала группа «ЭкоЛайн», смогли не просто сдать вторсырьё, но ещё и сыграть в экобаскетбол, экогольф и экопонг.
На экологические проблемы через искусство посмотрели в Череповце, где в Парке им. Ленинского комсомола открыли театр под открытым небом «Зелёная волна». Театральные коллективы города показали свои постановки на экологические темы. Вместе со зрителями они попытались приблизиться к решению проблем загрязнения рек, воздуха и лесов.
В Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тверской и Тульской областях, а также во многих других субъектах в поддержку Марафона зелёных дел прошли экологические фестивали с мастер-классами, квестами и тренингами. В Нижнем Новгороде в офисе благотворительного фонда «Во Благо Дар» для детей провели экоурок, на котором рассказали о правилах раздельного сбора отходов. Жители Республики Коми, Магаданской и Псковской области в День эколога помогали приютам: сдавали тёплые вещи, лекарства, корм и игрушки.
Участники Марафона в Воронежской области 5 июня убирали прибрежную территорию реки Битюг и организовали сплав на байдарках. В Смоленской области очищали берег и дно озера Ключевое совместно с водолазами из «Пожарно-спасательного центра». Такие же работы проводили и в Казани — там дно озера Глубокое исследовали специалисты Русского географического общества. Школьники из Астраханской области выпустили 300 мальков осетровых видов рыб в естественную среду обитания.
Марафон зелёных дел прошёл по инициативе генерального директора АНО «Сад Памяти» Ольги Степченко. Своё предложение в конце мая она озвучила на молодёжном экологическом форуме «Экосистема». Идею поддержали Общественная палата РФ, Общественный совет при Минприроды РФ, а также «Волонтёры Победы», «Молодёжка ОНФ», «Вода России», «Чистый Север — чистая страна», «Россия — страна возможностей» и другие.