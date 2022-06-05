Кемерово, , 19:26 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 6 июня, сохранятся неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Гроза

«6 июня на территории Кемеровской области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ночью и утром туманы. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, при прояснениях местами заморозки 0…-3 °С», — говорится в прогнозе.

Кузбасское управление МЧС России просит в период похолодания строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.