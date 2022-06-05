Донецк, , 19:24 — REGNUM Около 30 украинских националистов уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 5 июня сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожены два танка Т-80, одна БМП-2, один БТР-4 и до тридцати человек личного состава, — говорится в сообщении. — Подавлены две огневые точки противника в районе н. п. Авдеевка».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики вновь обстреляли Петровский район Донецка.