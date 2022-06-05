Москва, , 19:22 — REGNUM Груз с гуманитарной помощью для природоохранного ведомства Донецкой Народной Республики доставлен в Донецк в воскресенье, 5 июня, в День эколога, в рамках Всероссийского марафона зеленых дел, сообщил журналистам заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

«Я искренне рад встретить День эколога на земле Донбасса вместе с общественным советом Минприроды России, активистами-экологами и внести свою лепту в организацию экологического надзора. Войсковая операция рано или поздно закончится, а дальше нам нужно восстановить народное хозяйство, что мы сделаем совместно, и его преумножить. Природа на Донбассе красивейшая, здесь много заповедных уголков. Качество жизни людей должно улучшиться, а природное наследие мы передадим нашим детям и внукам», — сказал Сергей Аноприенко.

Несмотря на сложности и военную операцию, в ДНР и ЛНР создаются особо охраняемые природные территории, поэтому Минприроды России вместе с общественными организациями оказало материально-техническую помощь в виде портативных газоанализаторов, которые позволят контролировать в городах уровень загрязнения воздуха, квадроциклов для патрулирования ландшафтных парков, а также оргтехники и другого оборудования, рассказал глава общественного совета при Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Закондырин.

Российскую делегацию и груз в республике встретил председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань, который поблагодарил коллег за своевременную и оперативную помощь и подчеркнул важность дальнейшего продуктивного взаимодействия по всем направлениям в сфере экологии, включая поддержку волонтерских экологических движений.

О проводимых в России масштабных экологических инициативах коллегам в Донецке рассказала генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко. В этом году в ДНР и ЛНР прошла международная акция «Сад памяти»: в честь павших воинов в годы Великой Отечественной войны здесь было высажено более ста деревьев.

«Мы объединимся с экологическими общественными организациями и будем помогать закупать технику для экологов в ДНР и ЛНР. Им также необходима экспертиза и тесная работа с российскими экологами: мы договорились о том, что будем приезжать, изучать особо охраняемые природные территории, помогать решать проблемы с лесом, водой», — рассказала Ольга Степченко.

Всероссийский марафон зеленых дел проходит 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды и День эколога, по инициативе генерального директора АНО «Сад Памяти» Ольги Степченко.

Свое предложение в конце мая она озвучила на молодежном экологическом форуме «Экосистема». Идею поддержали Общественная палата РФ, Общественный совет при Минприроды РФ, а также «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», «Вода России», «Чистый Север — чистая страна», «Россия — страна возможностей» и другие.