Милан, Италия, , 19:21 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 24-летний центральный защитник «Милана» и сборной Англии по футболу Фикайо Томори ведет переговоры с руководством «россонери» о продлении контракта.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

За «Милан» Томори выступает с 1 июля 2021 года после перехода из лондонского «Челси» за 28,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Соглашение Томори с «россонери» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Фикайо Томори принял участие в 40 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и получил семь желтых карточек.