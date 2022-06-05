Нур-Султан, , 19:29 — REGNUM Явка на референдум в Казахстане после закрытия всех избирательных участков в стране составила 68,44%. Об этом сообщает 5 июня центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

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Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 22:00 по местному времени 5 июня бюллетени получили 68,44% от общего количества граждан, включенных в списки.

Самая высокая явка отмечена в Туркестанский области — 80,66%, Кызылординской области — 79,89%, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях 77, 49% и 77,39%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 июня жители Казахстана голосовали по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.

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