Донецк, 5 июня, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 230 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 5 июня сообщает Народная милиция ДНР.

Mil.gov.ua Украинские силовики

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 230 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы 15 населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Ясиноватая.