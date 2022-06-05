Грозный, , 19:17 — REGNUM Чеченские бойцы уничтожили группу украинских националистов в населённом пункте Камышеваха Луганской Народной Республики. Об этом 5 июня сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Glavlist.ru

«Представляю вашему вниманию очередное доказательство эффективности новой тактики, которую мы начали применять против украинских националистов. На этот раз наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного посёлка Камышеваха», — написал чеченский лидер в своём телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что националисты находятся в состоянии тотальной паники. По его словам, это видно по кадрам воздушной разведки.

«Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них», — подчеркнул Кадыров.

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Глава Чечни первые дни применения нового плана действий показывают, что он «полностью себя оправдал».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что посёлок Камышеваха в Луганской Народной Республике взят под контроль российских военных и силовиков ЛНР почти на 90%.

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