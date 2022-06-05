Париж, , 19:12 — REGNUM 26-летний центральный защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Преснел Кимпембе хочет остаться в парижском клубе.

Преснель Кимпембе Кирилл Венедиктов

«Я влюблен в «Пари Сен-Жермен». Это ключевой момент для моей карьеры — я буду вести переговоры с правлением о проекте», — цитирует Кимпембе журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Преснел Кимпембе принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых карточек.

Текущее соглашение Кимпембе с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского защитника в 40 миллионов евро.