Нур-Султан, , 19:12 — REGNUM Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана не зарегистрировало ни одного нарушения общественного порядка во время проведения референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию страны. Об этом сообщил 5 июня на брифинге председатель комитета административной полиции МВД республики Атыгай Арыстанов.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полиция работает в усиленном режиме. На данный момент каких-либо нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — сказал Арыстанов.

В свою очередь представитель генпрокуратуры республики Азамат Сергазин сообщил о нескольких обращениях граждан из Карагандинской области и Алма-Аты с жалобами на нарушение законности во время референдума.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 июня жители Казахстана голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.

По данным центральной избирательной комиссии республики на 20:00 по местному времени, бюллетени получили 67,65% от общего количества граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ШОС отметил активность граждан Казахстана на референдуме