Абуджа, , 19:07 — REGNUM На юго-западе Нигерии боевики совершили нападение на католическую церковь. Они открыли огонь по прихожанам церкви Святого Франциска нигерийского штата Ондо и бросили бомбу. Об этом сообщает Vanguard.

Взрыв

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Как заявил представитель церковной общины Кехинде Огункороде, пятеро вооружённых боевиков ворвались в церковь во время утренней службы. В результате нападения погибли по меньшей мере 25 человек. Боевики пытались также захватить заложников.

«Они ворвались в церковь и стреляли без разбора. Погибло несколько человек, в том числе женщины и дети», — добавил Огункороде.

По другим данным, число погибших может достигать 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня примерно 30 дружинников были убиты в результате нападения группы вооружённых боевиков в штате Замфара на северо-западе Нигерии.