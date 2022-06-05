Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 19:06 — REGNUM В кузбасском Анжеро-Судженске будут судить мужчину, который распродал бытовую технику из арендуемой квартиры. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Полиция (сс) cocoparisienne

«В феврале в полицию обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что квартиросъемщик самовольно продал холодильник, газовую плиту, стиральную машину и телевизор из его квартиры. Сумма ущерба составила около 55 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что 28-летний мужчина сдал бытовую технику в комиссионный магазин, а деньги потратил.

Материалы уголовного дела переданы в суд.