Донецк, 5 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:10 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм… 18:20 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм… 18:30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой в ДНР 40 ракет из БМ-21 «Град».