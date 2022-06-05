Томск, 5 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Томской области завтра, 6 июня, в Александровском районе сохранится высокая (четвёртого класса) пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

При этом до 7 июня на территории региона при прояснениях сохранятся заморозки 0… — 3 °C.

По данным синоптиков, завтра, 6 июня, в Томской области ожидаются небольшие дожди, по северу с мокрым снегом, ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура воздуха днём — +11…+16 °C.