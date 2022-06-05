Кардифф, Великобритания, 5 июня, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июня, в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» сборная Уэльса в матче финала плей-офф квалификаций к чемпионату мира 2022 года сыграет со сборной Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Football.ua Руслан Малиновский

Стартовые составы команд:

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Неко Уильямс, Бэн Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Джо Аллен, Аарон Рэмзи, Итан Ампаду, Гарет Бэйл, Даниэль Джеймс, Киффер Мур.

Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.