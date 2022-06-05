Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Официальный Киев должен согласиться на предложения России и мирным путём завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом он отмечает важную роль Вашингтона в урегулировании ситуации.

«Соединённые Штаты должны оказать сильное давление на президента [Украины Владимира] Зеленского и украинское правительство, чтобы они приняли предложения Москвы, передав русскоязычные территории на востоке и юге под контроль России», — указывает автор публикации.

По его словам, Киеву также следует согласиться на украинский нейтралитет в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

«Кроме того, в долгосрочной перспективе Соединённым Штатам следует поощрять нормальные экономические отношения с Россией и не продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она более тесно сотрудничала с Китаем», — считает Говард.

Он отмечает, что такой шаг защитит национальные интересы России. По той же причине, уверен журналист, необходимо прекратить поставлять Киеву вооружение, ведь оно может угрожать безопасности российских территорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил, что западная кампания, направленная на «нанесение сокрушительного поражения» Москве, создаёт фатальные риски для европейской и глобальной стабильности. Он подчеркнул, что в идеале разделительная линия должна вернуть прежний статус-кво, по сути, заявив о том, что Украина должна хотя бы молчаливо признать контроль России над Крымом и статус Донецкой и Луганской Народных Республик в Донбассе.

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Заявления Киссинджера вызвали резкий отпор со стороны Киева, который категорически отвергает любые перспективы мирного урегулирования, предполагающего территориальные уступки.