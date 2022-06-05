Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 18:44 — REGNUM В Лабытнанги на Ямале мужчина 1957 года рождения лишился денег, пытаясь продать мотор от лодки. Об этом сообщает окружное УМВД.

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По данным следствия, в мае он разместил в социальной сети объявление о продаже. А 31 мая ему позвонил якобы покупатель и заявил, что готов внести предоплату в размере 30 тыс. рублей.

При этом звонивший убедил пожилого человека выполнить ряд банковских операций. Гражданин поддался на его уговоры и перевёл на некий счёт более миллиона рублей.