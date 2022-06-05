Манчестер, Великобритания, 5 июня, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг заявил, что рассчитывает на 25-летнего опорного полузащитника сборной Нидерландов Донни ван де Бека. Об этом 5 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Донни ван де Бек

В прошедшем сезоне Донни ван де Бека, выступая за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» на правах аренды, принял участие в 21-м матче во всех турнирах, в котором отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Донни ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2 сентября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 39 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.