Москва, 5 июня, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Ко Дню России 12 июня в центральной части страны будет по-июльски тепло, температура воздуха поднимется до +28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец в Telegram.

Health.mil Жара

По его словам, в предстоящую неделю лето будет набирать ход, и ближе к следующим выходным температура воздуха приблизится к июльским значениям.

«С понедельника до четверга (6−9 июня, — прим. ред.) синоптическая ситуация в Центральной России обусловится погожим антициклоном. Ночная температура постепенно повысится с +6…+11, до +10…+15, а днем воздух прогреется июньским солнцем с +18…+23 — в начале недели, до +22…+27 — в конце», — написал синоптик.

По его словам, в пятницу, 10 июня, и выходные 11−12 июня, атмосфера, из-за интенсивного прогрева и насыщением водяным паром, станет неустойчивая, пройдут скоротечные грозовые дожди.

«Под утро уже не ниже +12…+17, а после полудня столбики термометров поднимутся до +23…+28, что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета», — отметил специалист указав, что купальный сезон в средней полосе России можно будет открыть к середине месяца.