Брюссель, , 18:25 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заразился коронавирусом. Об этом 5 июня политик сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

Жозеп Боррель European Parliament

Как сообщил 75-летний Боррель, он получил положительный тест на COVID-19.

«В соответствии с соответствующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции. Я чувствую себя хорошо», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что положительный тест на COVID-19 получила княгиня Монако Шарлен.

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