Брюссель, 5 июня 2022, 18:25 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заразился коронавирусом. Об этом 5 июня политик сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
Как сообщил 75-летний Боррель, он получил положительный тест на COVID-19.
«В соответствии с соответствующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции. Я чувствую себя хорошо», — сообщил он.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что положительный тест на COVID-19 получила княгиня Монако Шарлен.
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