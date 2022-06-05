Брюссель, 5 июня, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заразился коронавирусом. Об этом 5 июня политик сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

European Parliament Жозеп Боррель

Как сообщил 75-летний Боррель, он получил положительный тест на COVID-19.

«В соответствии с соответствующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции. Я чувствую себя хорошо», — сообщил он.

РанееИА REGNUM сообщало, что положительный тест на COVID-19 получила княгиня Монако Шарлен.