Донецк, , 18:23 — REGNUM Населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 17:35 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.