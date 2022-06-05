Баку, 5 июня, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Пассажирский автобус со школьниками перевернулся и упал в овраг в азербайджанском городе Шеки, сообщает 5 июня МЧС Азербайджан.

(сс) Hanna Sörensson Скорая помощь

Пассажирский автобус Isuzu упал в овраг в городе Шеки. В момент ДТП в автобусе находились 22 человека — 16 учащихся, шесть педагогов и родителей.

«Все пассажиры — жители Самухского района», — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.