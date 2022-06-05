Курган, , 18:12 — REGNUM 36-летний житель Кургана едва не перевёл мошенникам 2,4 млн рублей. Об этом сообщает областное УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Под предлогом остановить якобы несанкционированную заявку на кредит он убедил его взять кредит и перевести деньги на некий счёт. Однако гражданин позвонил своему брату и понял, что его пытались обмануть. Это помогло ему сберечь деньги.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Проводится расследование.