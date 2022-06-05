Лондон, , 18:04 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн заявил о намерении покинуть клуб.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

«Мне просто нужно играть. Я хочу уйти из «Тоттенхэма» сейчас, это точно. Важно ли, чтобы мой новый клуб выступал в Лиге Чемпионов? Это не главный мой приоритет. Было бы славно, но важнее, чтобы я играл», — цитирует Бергвейна издание AD.

В прошедшем сезоне Стивен Бергвейн принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «шпор» нападающий выступает с 29 января 2020 года после перехода из ПСВ за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.