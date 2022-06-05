Калуга, , 18:12 — REGNUM В Калужской области 5 июня на территории этнографического парка-музея «Этномир» завершил работу VII всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени».

VII всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

VII всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

В итоговом пленарном заседании форума приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, губернатор области Владислав Шапша, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, главный внештатный специалист кардиолог-аритмолог Минздрава России Елена Голухова, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, депутат Государственной Думы Ольга Коробова.

VII всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

Целью форума стал обмен опытом в сфере студенческого самоуправления, молодежных проектов и программ в рамках подготовки специалистов медицинского и фармацевтического профиля. Его участниками стали студенты, молодые врачи и фармацевты, представляющие 84 вуза и научных организации со всей страны. В течение трёх дней они принимали участие в мастер-классах, семинарах, деловых играх, проходили тренинги на VR-тренажерах в рамках трёх основных треков — «Молодёжная политика», «Профессионализм», «Наука и инновации». По итогам на заключительном пленарном заседании были представлены три лучших проекта — по одному от каждого трека. Все они направлены на дальнейшее совершенствование системы отечественного здравоохранения.

Владислав Шапша приветствовал участников форума на калужской земле и выразил надежду на то, что многие из молодых специалистов выберут наш регион местом своей дальнейшей работы. «Вас вроде бы так много. Но вы прекрасно знаете, что в российских регионах есть гораздо больше рабочих мест для вас. Огромная задача для каждого губернатора — суметь обучить и заинтересовать, привлечь к себе молодых врачей, которые будут спасать жизни людей. Мы очень рассчитываем, что вы будете работать по выбранной специальности», — подчеркнул губернатор.

Обращаясь к участникам форума, Михаил Мурашко напомнил, что здравоохранение является одним из важнейших приоритетов государственной политики. «Доступность и качество медицинской помощи является ключевой составляющей», — заметил он. В числе главных составляющих управлением качеством здравоохранения министр назвал лицензионные требования, наличие квалифицированных кадров, материальную обеспеченность учреждений здравоохранения и стандартизацию процессов в медицинских организациях. Принципиально важным аспектом современного здравоохранения, по мнению Михаила Мурашко, является цифровизация. «Мы не переходим на использование компьютеров, мы не используем просто те или иные программные продукты, мы переходим в формат цифровой трансформации. Это принципиальное различие, потому что, когда мы находимся в режиме цифровой трансформации, мы перестраиваем процессы», — подчеркнул Михаил Мурашко. Отметив актуальность и практикоориентированность прошедшего форума, он также напомнил, что «медицина — это отрасль, в которой достаточно активно идёт обмен знаниями», и сегодня от она требует от врача много знаний, в том числе, и по сопряженным дисциплинам — химии, физике, экономике.

Перед началом итогового заседания Михаил Мурашко в сопровождении Владислава Шапши и своих коллег посетил симуляционную площадку, где в ходе форума его участники отрабатывали практические навыки в разных клинических ситуациях.