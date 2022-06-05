Монако, , 18:05 — REGNUM Княгиня Монако Шарлен получила положительный тест на COVID-19 и ушла на самоизоляцию. Об этом сообщило 5 июня агентство Франс Пресс со ссылкой на официальный пресс-релиз Княжеского дворца.

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Состояние здоровья княгини «не вызывает беспокойства».

«В соответствии с действующими санитарными правилами княгиня Шарлен будет соблюдать период самоизоляции в течение нескольких дней», — говорится в релизе.

Отметим, что на фоне снижения заболеваемости COVID-19 с 4 июня ношение медицинских масок в общественном транспорте Монако больше не является обязательным. Однако их необходимо носить в медицинских учреждениях и жилищных учреждениях для пожилых людей.