Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Администрации президента США Джозефа Байдена предстоит проанализировать возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая. Такое поручение дал глава Белого дома. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщила министр торговли Джина Раймондо.

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«Президент попросил нас, свою команду, проанализировать это, и мы сейчас в процессе выполнения его поручения. Ему предстоит принять решение», — сказала американский министр.

Она пояснила, что такие меры принимаются в попытке сдержать бьющую рекорды инфляцию. Раймондо отметила, что обдумывается отмена пошлин на ввоз потребительских товаров, что, по её словам, может оказаться полезным американской экономике. При этом тарифы на сталь и алюминий, введенные в президентство Дональда Трампа, вероятно, будут сохранены.

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«Что касается, например, стали и алюминия, мы решили сохранить некоторые из этих тарифов, потому что нам нужно защищать американских рабочих, стальную промышленность, — цитирует РИА Новости Раймондо. — Это вопрос национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность частичного снижения тарифов на китайские товары. Он подчеркнул, что Белый дом стремится сбалансировать краткосрочные и долгосрочные цели, помня о проблеме недобросовестной конкуренции со стороны Китая.