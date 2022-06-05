Москва, 5 июня, 2022, 18:01 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции, выступающий за московский ЦСКА на правах аренды, восстановился от повреждения и будет готов к первому тренировочному сбору. Об этом 5 июня сообщил агент футболиста Адам Чебеджи.

ФК ЦСКА

«Юсуф отдыхает в Турции. Он восстановился после травмы спины. Проводит тренировки. Понемногу начинает работать. Языджи будет готов к первому тренировочному сбору. Все хорошо», — цитирует Чебеджи издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Юсуф Языджи принял участие в десяти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых три — с пенальти.