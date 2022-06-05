Барселона, Испания, , 17:59 — REGNUM 23-летний испанский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Ютлга продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, футбольный клуб «Брюгге» готов заплатить за 23-летнего испанца 6 миллионов евро. Также сделка подразумевает бонусные выплаты, зависящие от выступлений футболиста.

В прошедшем сезоне Ферран Ютлга принял участие в девяти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Ютлга выступает за «Барселону» с 1 июля 2021 года после перехода из «Эспаньола» на правах свободного агента.